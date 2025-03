Lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, un mois et demi après avoir pris sa retraite, Diego Schwartzman est revenu sur l’un des moments les plus marquants de sa carrière : sa défaite contre Rafael Nadal en quarts de finale de Roland‐Garros 2018 (4−6, 6–3, 6–2, 6–2).

« J’étais très contrarié quand la pluie est arrivée parce que je menais 6–4, 3–1 contre Nadal en quarts de finale à Roland Garros. Et après la pluie, je n’ai gagné que quatre jeux. Il s’est passé beau­coup de choses. Nous avons rejoué 25 minutes après la fin de la pluie, puis il a de nouveau plu et nous n’avons pas rejoué avant le lende­main. Il a fait beau et les condi­tions étaient parfaites pour Rafa, qui était un joueur diffé­rent de celui de la veille, une vraie bête. C’était très diffé­rent, mais il a souf­fert parce qu’il ne jouait pas bien et que je jouais mon meilleur tennis. »