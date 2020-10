Dans un entretien accordé à ESPN, Diego Schwartzman est revenu sur son contentieux avec Daniil Medvedev. Il ne veut plus lui adresser la parole depuis leur match en quart de finale de l’ATP Cup en janvier dernier.

« Je ne salue plus Medvedev. J’avais une bonne relation avec lui. Il y a des moments en compétition où vous pouvez vous disputer et demander pardon. Votre sang peut vous monter à la tête. Mais je ne m’entraîne plus avec lui et je ne le salue pas », a assuré l’Argentin au média américain.

Diego a expliqué ce qui avait déclenché sa colère, lors de cette rencontre entre l’Argentine et la Russie.

« Je le breake à 5-3 et je célèbre en regardant mon banc. Quand je sers à 5-4, 0-30, je fait une double faute et il crie de joie. J’ai regardé et j’ai dit « c’est étrange. » Je sers à 0-40, je perds le point, il gagne le set 6-4, en me regardant et en regardant la banc argentin. Et j’ai dit « c’est un crétin. » J’ai commencé à lui dire que c’était un imbécile. Je l’ai insulté. C’est comme s’il marquait un but au football et qu’il célébrait en face de vous et de vos fans. Plus tard, le capitaine russe, Safin, s’est excusé auprès de moi et Il a dit « il est un peu fou, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça », a détaillé le demi-finaliste à Roland-Garros.

Rancunier El Peque.