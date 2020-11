A 28 ans, Diego Schwartzman va disputer ses premières finales ATP. Une magnifique récompense pour « El Peque », qui n’a jamais cessé de s’améliorer depuis quelques années. Il le ressent clairement cette saison.

« Je commence à avoir un rituel de matchs, je le sens, comme cela m’est arrivé à Roland Garros : je peux jouer pendant cinq heures et quitter le court comme si de rien n’était. Je le remarque lorsque j’entre dans mon rythme et que j’atteins mon meilleur niveau. Je vois la manière dont je peux bouger, frapper des balles à tout moment. Je suis à l’aise, je ne me sens pas faible dans le jeu. Peut-être que lorsque vous êtes plus jeune et que vous grandissez, vous dites : « Eh bien, j’espère qu’il ne va pas la mettre ici car cela me coûte beaucoup de ce côté-ci ». Vous ressentez ces améliorations dans les rallyes, dans les changements de direction. Vous vous voyez dans les rediffusions de matchs et vous dites : « Je fais ça bien ». Alors, oui, vous réalisez que vous grandissez », s’est réjoui l’Argentin.