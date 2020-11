Quelques minutes après sa deuxième défaite en autant de matchs sur le Masters de Londres, Diego Schwartzman a réagi à l’actualité lors de ses interviews d’après match. Partisan et impliqué dans la PTPA, l’Argentin est revenu sur la décision de Novak Djokovic de se présenter au conseil de l’ATP, trois mois après sa démission.

« Je veux être clair à ce sujet : nous ne combattons pas l’ATP. Nous ne nous battons pas contre l’ATP. Nous essayons simplement de travailler ensemble et peut-être d’avoir une voix forte. C’est la seule chose à laquelle beaucoup de joueurs pensent. Novak, Vasek, ils veulent être à nouveau au conseil parce que c’est notre seule voix dans la structure ATP. Mais nous continuons d’essayer d’avoir notre association parce que ce sont des choses différentes et que nous ne voulons pas combattre l’ATP ou les tournois. Non, non, nous essayons juste de travailler. ensemble et faire du tennis un meilleur sport pour tous. Rien de plus. C’est pourquoi beaucoup sont à nouveau au conseil, car c’est notre voix dans la structure de l’ATP. Beaucoup de gars qui signent la nouvelle association (ndlr : PTPA) sont à l’ATP où ils essaient d’être nominés pour le conseil, beaucoup », a déclaré Diego qui tient à défendre coûte que coûte la position de la PTPA et par la même occasion celle du leader Novak Djokovic.