Une nouvelle forme de « pression » existe sur le circuit avec cette période liée au Covid-19. En conférence de presse hier, Diego Schwartzman sans en faire des tonnes a quand même tenu à décrire cette angoisse quand il a parlé de Roland-Garros : « La première préoccupation aujourd’hui pour un joueur va être le premier test. Lavérité c’est que nous, les joueurs nous sommes paniqués. On est loin de chez nous et il peut y avoir à la fois un faux positif et un positif. Au final, la réalité est que la plus grande préoccupation de chaque tournoi est le premier jour où nous sommes dans la salle à attendre les résultats des tests, généralement ils arrivent par email. Vous ouvrez ce courrier avec de la peur et de l’angoisse »