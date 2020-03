Comme de nombreux joueurs, Diego Schwartzman a appris l’annulation d’Indian Wells à son arrivée en Californie. Dans les colonnes de La Nacion, l’Argentin a d’abord fait part de son étonnement avant d’expliquer la cohérence des faits : « Je n’ai pas aimé la façon dont a été annulée Indian Wells. Je venais d’atterrir à Los Angeles et je l’ai découvert par des messages des coachs Facundo Lugones et Fede Coria qui étaient déjà sur place. Je me suis demandé si ce n’était pas un poisson d’avril. Après cette décision, la chose la plus saine était d’annuler Miami. Je comprends que cela a pris quelques jours pour avoir l’avis des joueurs, des gouvernements, mais le plus sage a été fait. »

Avec six semaines (au minimum) d’arrêt, il va pouvoir refaire une préparation au coeur de la saison. « Il s’agira d’une année plus courte que la normale et nous devons nous adapter » a conclu le 13e mondial.