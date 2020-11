Battu trois fois en trois matchs pour sa première participation au Masters, Diego Schwartzman a pointé du doigt un problème propre aux joueurs sud-américains alors que la majorité des tournois de fin d’année ont lieu sur le contiennent européen dont ce Masters des Masters : « Les joueurs de tennis sud-américains ont toujours un grand désavantage par rapport aux européens et encore plus en cette période de coronavirus. La grande majorité des joueurs ont pu voir leur famille à de nombreuses reprises, alors que nous, nous n’avons pas pu le faire », a déclaré le natif de Buenos Aires qui est le seul joueur sud-américain du top 20, le suivant étant le Chilien et 22e mondial, Cristian Garin.