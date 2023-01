S’il y a bien un domaine dans lequel Diego Schwartzman excelle depuis plusieurs saisons, c’est bien le retour de service.

Et la saison 2022 n’échappe pas à la règle puisque d’après les statis­tiques de l’ATP, le petit argentin est le meilleur retour­neur du circuit avec 31,52 % de services renvoyés devant, s’il vous plaît, Rafael Nadal (31,18 %), Carlos Alcaraz (30,77 %) et Novak Djokovic (28,55 %). Alex De Minaur fermant la marche de ce top 5 avec 28,55 % de services retournés.

La top 5 dei tennisti #ATP con la più alta percen­tuale di game in risposta vinti nel 2022



1⃣ Schwartzman 31,52%

2⃣ Nadal 31,18%

3⃣ Alcaraz 30,77%

4⃣ Djokovic 28,65%

Car avec son mètre 70 et une qualité de service qui laisse à désirer au très haut niveau, l’ac­tuel 25e joueur mondial est forcé­ment obligé de compenser. Et il le fait plus que bien jusqu’à présent.