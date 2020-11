Novak Djokovic est un « animal » de sang froid. C’est aussi un vrai meneur d’hommes. Ce qu’il s’est passé ce mercredi au sujet de son association a mis le feu en coulisses et notamment auprès de ceux qui soutiennent le Serbe et qui viennent de comprendre que l’ATP ne serait pas à leurs côtés.

Diego Schwartzman qui a toujours soutenu la démarche de la PTPA avait donc rappelé lors de sa conférence de presse les objectifs de son association. Au moment où il s’exprimait, il n’avait pas encore toutes les informations liées à la manieur engagé par l’ATP : « Je veux être clair à ce sujet. Je tiens à expliquer clairement mon position et celle la PTPA. Nous ne luttons pas contre l’ATP. Nous n’allons pas contre l’ATP. Nous essayons simplement de travailler ensemble et d’avoir peut-être une voix forte. C’est juste la seule chose à laquelle beaucoup de joueurs pensent. Nous essayons toujours de mettre en place notre association parce qu’elle est différente du conseil de l’ATP. Je le répète son but n’est pas de se battre contre l’ATP ou les tournois. Nous essayons simplement de travailler ensemble et d’essayer de faire du tennis un meilleur sport pour tous. rien d’autre. »