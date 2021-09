Alors qu’il sera l’un des leaders de l’équipe d’Argentine qui affronte la Biélorussie, Diego Schwartzman a évoqué pour ESPN la belle amitié qui le liait depuis long­temps à Juan Martin Del Potro.

Diego a aussi insisté sur un point, son désir de revoir Juan revenir sur le court car selon lui c’est impor­tant pour le tennis argentin : « On a fina­le­ment tous besoin de revoir Juan Martin Del Potro sur un court de tennis et plus parti­cu­liè­re­ment ici en Argentine »

On a envie de dire pour le tennis tout court tant Juan Martin symbo­lise fina­le­ment la passion pour ce sport.

Présent à l’US Open, Juan Martin avait expliqué qu’il serait dans « l’arène » l’année prochaine à New‐York.

Pour l’ins­tant, si les nouvelles sont rassu­rantes concer­nant sa réédu­ca­tion, il n’y a pas de date offi­cielle au sujet son retour à la compétition.