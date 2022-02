Absent du circuit depuis sept longs mois, Roger Federer manque à Diego Schwartzman. L’Argentin a exprimé toute son admi­ra­tion pour le Suisse dans une inter­view accordée à ESPN.

« J’espère qu’il ne prendra jamais sa retraite, vrai­ment. Roger est un gent­leman, il est parfait sur le terrain, mais à l’ex­té­rieur, il l’est encore plus. Quand on voit comment il se comporte dans le vestiaire, comment il plai­sante avec tout le monde, c’est tout simple­ment impres­sion­nant… C’est impres­sion­nant. Sur le court, j’ai eu des moments de mes matchs avec lui où je me sentais bien jouer, avec des oppor­tu­nités, et lui semblait s’en­nuyé et qu’il allait me battre quand il le voulait. C’est celui qui a le plus de varia­tions et de réper­toire tennis de toute l’his­toire », a affirmé le 14e joueur mondial, abso­lu­ment fan de Federer le tennisman mais aussi l’hu­main, qui fait très souvent l’unanimité.