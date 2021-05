Si Diego Schwartzman connaît des résul­tats déce­vants cette saison sur terre battue malgré son titre à Buenos Aires, il est encore 10e mondial. Et dans une inter­view pour GQ Mexique, le joueur de 28 ans avoue même se sentir capable d’aller cher­cher la place de numéro 1 mondial.

« Un progrès bien rythmé, bien préparé et éche­lonné. Un petit pas chaque année, à la fois physi­que­ment et menta­le­ment, et toujours en répé­tant ce que je faisais de bien. La vérité est qu’en vieillis­sant, j’es­sayais d’être positif, j’in­cor­po­rais le bien dans ma tête, je voyais que je pouvais réaliser des choses impor­tantes et aujourd’hui je suis clai­re­ment un joueur qui a beau­coup appris en inté­grant le Top 10…Et je pense que je peux être numéro un », a assumé Diego Schwartzman. Ce dernier a hérité d’un tirage plus aisé au 1er tour à Roland‐Garros en la personne de Yen‐Hsun Lu.