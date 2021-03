Dans un entre­tien au quoti­dien la Nacion, Diego Schwartzman a comparer les impres­sions renvoyées sur le court par Rafael Nadal et Roger Federer. Si l’Espagnol met une pres­sion de fou, le Suisse joue dans un autre registre comme le rappelle le « lutin » argentin : « Avec Roger Federer, vous êtes à la merci de savoir s’il gagne ou perd les points. Si Federer est inspiré, il vous fait vous sentir stupide, il ne vous laisse fina­le­ment pas de possi­bi­lités, il se place au dessus, et vous êtes impuis­sant. A cela, il faut aussi rajouter que le Suisse a un charisme naturel, de la classe et de l’éducation »