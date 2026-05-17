Alors que plusieurs des meilleurs joueurs du circuit mettent actuel­le­ment la pres­sion sur Roland‐Garros pour réclamer une meilleure répar­ti­tion des revenus, Diego Schwartzman, retraité depuis février 2025, s’est confié sur la réalité finan­cière du tennis lors de l’émission Paren La Mano.

L’ancien numéro 8 mondial a notam­ment expliqué que les gains affi­chés sur le circuit étaient souvent trom­peurs, avant de regretter avec humour, mais aussi un brin d’amertume, d’avoir évolué à l’époque de monstres sacrés comme Novak Djokovic ou Rafael Nadal.

« Si tu as été parmi les 20 meilleurs une année, aujourd’hui, en chiffres, ça repré­sente 2 millions de dollars moins les dépenses. Mais ça dépend de la façon dont tu les dépenses… Ça te permet de faire des exhi­bi­tions et je ne sais quoi. Mais tout ça, tu dois commencer à payer des frais, des impôts, ici le taux est de 35 %. On parle du total sans rien déduire. Au tennis, ce qui compte, c’est pure­ment et simple­ment combien de temps tu tiens le coup. Le clas­se­ment n’a pas tant d’importance. Évidemment, si tu es dans le top 20 et que tu tiens dix ans, tu es million­naire. J’ai fait un calcul. J’ai perdu six fois lors de la deuxième semaine d’un Grand Chelem contre Djokovic ou Nadal. Si j’avais gagné tous ces matchs, j’aurais près de deux millions de dollars de plus sur mon compte bancaire. »

🗣 « Perdí seis veces en segunda semana de Grand Slam con Djokovic o Nadal. Si hubiera ganados todos esos partidos, tendría en mi banco casi dos millones de dólares más ».



— Diego Schwartzmanpic.twitter.com/V2h0C4kqDp https://t.co/yBL4GUGXhY — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 16, 2026

L’Argentin n’est sans doute pas le seul à le penser !