Battu ce mardi au premier tour du Queen’s par le spécia­liste du gazon Sam Querrey, Diego Schwartzman a accordé une inter­view à Infobae quelques jours avant le tournoi. Et après avoir évoqué sa préfé­rence entre Federer, Nadal et Djokovic, l’Argentin est revenu sur l’un des hommes en forme de ce début de saison ; le prodige espa­gnol Carlos Alcaraz.

« Je pense qu’il est prêt à se mesurer à tout le monde. La faci­lité, entre guille­mets, avec laquelle Carlos réalise ses objec­tifs, comme le fait d’at­teindre les quarts de finale sur son premier Grand Chelem (à l’US Open 2021, ndlr), montre la sagesse et l’ap­pren­tis­sage qu’il a eu pendant de nombreuses années et à quel point il a confiance en lui. Il a une très bonne équipe complète autour de lui, et cela lui permet de rester très profes­sionnel tout le temps. Il a des objec­tifs très clairs, ce qui le rend très perfor­mant sur le terrain. Je crois que tôt ou tard, on ne sait jamais, il gagnera un Grand Chelem. Ce n’est pas facile d’avoir cette pres­sion sur soi, mais avec plus d’ex­pé­rience et plus de Grands Chelems disputés, il va réaliser des choses très importantes. »