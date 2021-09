De retour chez lui, en Argentine, pour préparer la rencontre comp­tant pour les barrages de la Coupe Davis face à la Biélorussie qui aura lieu ce week‐end, Diego Schwartzman s’est présenté à la tradi­tion­nelle confé­rence de presse d’avant match.

Et forcé­ment, ‘El Peque’ a été ques­tionné sur le récent sacre de Daniil Medvedev à l’US Open et sur la domi­na­tion du Big 3 qui semble genti­ment reculer.

« C’est possible et c’est logique que cela se produise. Peut‐être que ce qui est illo­gique, c’est que chaque année, nous nous deman­dions combien de temps ils allaient conti­nuer à tout gagner. Rafa et Roger ont eu des bles­sures. Djokovic est encore à un très haut niveau et ce sont tous des légendes qui font de leur mieux et s’ils sont physi­que­ment bien, ils sont encore les meilleurs. Après cela, je pense qu’il y a beau­coup de très bons joueurs très jeunes, comme Rublev, Tsitsipas ou Zverev, qui ont mis du temps à mûrir et à opérer ce changement. »