S’il est pour l’ins­tant auteur d’un début de saison mitigé, Diego Schwartzman a accompli l’un de ses grands objec­tifs de carrière la semaine dernière en triom­phant dans « son » tournoi, à Buenos Aires. A cette occa­sion, l’Argentin a accordé une longue inter­view à ESPN, dans laquelle il partage toute son expé­rience du circuit. Et plus parti­cu­liè­re­ment sur sa connais­sance du Big 3, et d’un certain… Rafael Nadal.

« Parfois, je regarde des vidéos de Rafa et il me semble qu’il a des faiblesses, je me dis qu’ici je peux lui faire mal. Mais quand tu le vois s’en­traîner, c’est un animal. Ça fait peur de le voir à l’en­traî­ne­ment, sa balle vous fait plier la main. La chose la plus incroyable est de voir comment les trois (Nadal, Federer, Djokovic) veulent conti­nuer à être meilleurs, à travailler pour se réin­venter, à incor­porer de nouvelles choses à leur tennis. C’est incroyable. Nadal à Paris fait du bien au tennis, je le vois dominer Roland Garros deux années de plus. »