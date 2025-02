Battre Rafael Nadal sur terre battue est un exploit monu­mental. Diego Schwartzman l’a fait, à Rome, en 2020, et alors que le petit Argentin entame son dernier tournoi en carrière chez lui à Buenos Aires, il s’est remé­moré ce souvenir complè­te­ment immaculé.

« Rafa jouait incroya­ble­ment bien et j’étais dans une mauvaise passe depuis que nous avions recom­mencé à jouer depuis la pandémie. Il m’avait été diffi­cile de battre Hubert Hurkacz au tour précé­dent et je pensais qu’il me battrait. Nous avons joué la nuit et j’ai senti que peut‐être grâce à cela j’avais des options. Dès le début, j’ai senti qu’il n’était pas aussi bien que je l’ima­gi­nais et quand je regarde les moments forts de ce match, je vois que j’ai joué parfai­te­ment, tant en attaque qu’en défense et à cause des déci­sions que j’ai prises. J’ai joué à 100% mille fois et je ne l’ai pas battu, mais j’ai tout donné et j’ai remporté la victoire ce soir‐là. »