L’Argentin a donné une longue inter­view à nos confrères de Tennisnet.com, il évoque notam­ment le jubilé de Del Potro, sa victoire face à Nadal à Rome mais revient aussi sur l’état de santé de Dominic Thiem avec lequel il s’en­tend bien.

Pour Diego, il faut que l’Autrichien revienne vite et en forme parce qu’il est un cham­pion apprécié sur le circuit : « Je veux le revoir sur le terrain avec nous, vous savez. C’est très impor­tant qu’il revienne et qu’il soit en bonne santé. Je pense qu’il jouera très bien. C’est l’un des meilleurs, il a remporté un tournoi du Grand Chelem il y a moins de deux ans. Ce sera donc bien de le revoir sur le terrain. J’espère que cela pourra arriver bientôt. Je pense que tout le monde a hâte de le revoir sur le terrain et de le voir faire de son mieux. »