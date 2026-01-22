Selon nos informations, Richard Gasquet qui a accompagné dernièrement l’espoir Moïse Kouamé est devenu son coach officiel puisque le Belge Philippe Dehaes ne fait plus partie du team.
Il était l’entraîneur du français depuis juillet de cette année.
Richard ne pourra être présent toute la saison. Il sera donc épaulé. Nous n’avons pas le nom de la personne qui va compléter sa mission.
Moïse qui est fortement aidé par la fédération entre donc dans une nouvelle ère. L’apport de « Richie » qui connait très bien le haut niveau va peut‐être lui permette de passer un cap.
Il est déjà certain que si Moise fait le « job », il sera sûrement invité à Roland‐Garros.
Après, le vrai problème est qu’il ne doit pas brûler les étapes d’autant que les joueurs français soutenus et présentés comme des futurs champions ont été nombreux.
On pense à Rayane Roumane, Gianni Mina et plus récemment Gabriel Debru et on peut pas dire que malgré les moyens déployés, ils ont réussi une grande carrière.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 07:19