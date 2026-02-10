Dans un bel entretien accordé à La Nacion, Sebastian Baez a évoqué les hauts et les bas de sa belle carrière. L’Argentin a également été interrogé sur les deux monstres du circuit actuel : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Ce sont deux joueurs totalement différents. Alcaraz a un talent, une habileté et une rébellion hors du commun ; une explosion de jambes terrible, une qualité de coups impressionnante. Ce sont des joueurs relativement grands et minces qui ont une mobilité rare et, en plus, une grande variété de coups. Alcaraz vous envoie tout le temps des coups qui vous font dire : « Mec, vas‑y ! ». À un moment donné, il peut vous envoyer un slice, un lob, un missile, un drop, un lob, un missile. Vous frappez dans tous les sens et vous avez toujours une réponse. Avec Sinner, vous avez l’impression qu’il vous étouffe. Vous lui laissez une balle courte et il vous enfonce. Mais ensuite, il ne rate aucune balle, il ne rate aucun retour, il est tout le temps là, intense, défendant, alors il te provoque de différentes manières. Avec Alcaraz, du moins du point de vue du joueur, on a l’impression qu’il fait plus d’erreurs, mais en même temps, on ne sait pas où il va sortir, il a plus de ressources pour te laisser sur place. Sinner est peut‐être plus prévisible, mais il est très… nous l’appelons Robotito. Il est très régulier et joue toujours au bon endroit. C’est une petite machine. Froid. Tactique. Ce sont deux talents et c’est impressionnant de voir à quelle vitesse ils ont accompli tant de choses. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 11:45