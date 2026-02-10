Dans un bel entre­tien accordé à La Nacion, Sebastian Baez a évoqué les hauts et les bas de sa belle carrière. L’Argentin a égale­ment été inter­rogé sur les deux monstres du circuit actuel : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Ce sont deux joueurs tota­le­ment diffé­rents. Alcaraz a un talent, une habi­leté et une rébel­lion hors du commun ; une explo­sion de jambes terrible, une qualité de coups impres­sion­nante. Ce sont des joueurs rela­ti­ve­ment grands et minces qui ont une mobi­lité rare et, en plus, une grande variété de coups. Alcaraz vous envoie tout le temps des coups qui vous font dire : « Mec, vas‑y ! ». À un moment donné, il peut vous envoyer un slice, un lob, un missile, un drop, un lob, un missile. Vous frappez dans tous les sens et vous avez toujours une réponse. Avec Sinner, vous avez l’im­pres­sion qu’il vous étouffe. Vous lui laissez une balle courte et il vous enfonce. Mais ensuite, il ne rate aucune balle, il ne rate aucun retour, il est tout le temps là, intense, défen­dant, alors il te provoque de diffé­rentes manières. Avec Alcaraz, du moins du point de vue du joueur, on a l’im­pres­sion qu’il fait plus d’er­reurs, mais en même temps, on ne sait pas où il va sortir, il a plus de ressources pour te laisser sur place. Sinner est peut‐être plus prévi­sible, mais il est très… nous l’ap­pe­lons Robotito. Il est très régu­lier et joue toujours au bon endroit. C’est une petite machine. Froid. Tactique. Ce sont deux talents et c’est impres­sion­nant de voir à quelle vitesse ils ont accompli tant de choses. »