Sebastian Baez n’est peut‐être pas le joueur le plus connu et attirant du circuit mais sa régularité au plus haut niveau inspire le respect, lui qui possède déjà sept trophées à son palmarès dont deux ATP 500 (double tenant du titre à Rio).
Récemment interviewé par nos confrères de La Nacion avant ses débuts, chez lui, sur l’ATP 250 de Buenos Aires, l’actuel 34e mondial est revenu sur la célébration totalement déplacée de Taylor Fritz à son égard lors de la United Cup le mois dernier, où l’Américain s’était moqué de sa petite taille (1,70 m) avant de subir le karma de la défaite.
Et visiblement, Sebastian n’a pas trop apprécié.
« Quand on me l’a dit sur le terrain, j’ai pensé que c’était pour me donner de la motivation. Mais ensuite, quand je l’ai vu en vidéo, je me suis dit : « La puta madre ». Je n’ai vraiment pas aimé ça. Mais j’ai aussi appris que c’était une célébration courante en NBA, il est américain et grand fan de ces sports, mais quand même, ce qui m’a le plus plu, c’est qu’après m’avoir fait ce geste, je l’ai battu (4−6, 7–5 et 6–4). C’était donc la meilleure sensation que je pouvais avoir. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 16:11