Sebastian Baez sur Taylor Fritz, qui s’est moqué de lui en plein match : « Quand j’ai vu ce qu’il avait fait en vidéo, je n’ai vrai­ment pas aimé »

Sebastian Baez n’est peut‐être pas le joueur le plus connu et atti­rant du circuit mais sa régu­la­rité au plus haut niveau inspire le respect, lui qui possède déjà sept trophées à son palmarès dont deux ATP 500 (double tenant du titre à Rio).

Récemment inter­viewé par nos confrères de La Nacion avant ses débuts, chez lui, sur l’ATP 250 de Buenos Aires, l’ac­tuel 34e mondial est revenu sur la célé­bra­tion tota­le­ment déplacée de Taylor Fritz à son égard lors de la United Cup le mois dernier, où l’Américain s’était moqué de sa petite taille (1,70 m) avant de subir le karma de la défaite. 

Et visi­ble­ment, Sebastian n’a pas trop apprécié. 

« Quand on me l’a dit sur le terrain, j’ai pensé que c’était pour me donner de la moti­va­tion. Mais ensuite, quand je l’ai vu en vidéo, je me suis dit : « La puta madre ». Je n’ai vrai­ment pas aimé ça. Mais j’ai aussi appris que c’était une célé­bra­tion courante en NBA, il est améri­cain et grand fan de ces sports, mais quand même, ce qui m’a le plus plu, c’est qu’a­près m’avoir fait ce geste, je l’ai battu (4−6, 7–5 et 6–4). C’était donc la meilleure sensa­tion que je pouvais avoir. »

Publié le mardi 10 février 2026 à 16:11

