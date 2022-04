Interrogé par nos confrères de Tennis Legend, Sébastien Durand, prépa­ra­teur physique qui a travaillé ou travaille avec Marcos Baghdathis, Grigor Dimitrov et Serena Williams, s’est exprimé sur le cas Benoît Paire. Et selon lui, colla­borer avec des joueurs qui pensent diffé­rem­ment est forcé­ment enri­chis­sant professionnellement.

« Tu peux te dire que c’est dommage parce que ce gars‐là, s’il avait été plus cadré, peut‐être qu’il serait meilleur avec de meilleurs résul­tats, mais à l’in­verse est‐ce que si tu veux trop le mettre dans un cadre destiné à tout le monde et que tu veux le faire penser dans le schéma clas­sique, fina­le­ment tu ne le rends pas triste quoi. Et il ne s’éclate pas, et s’il ne s’éclate pas, ça marche moins. C’est typi­que­ment le genre de joueur très riche intel­lec­tuel­le­ment, que j’aime aussi beau­coup car intel­lec­tuel­le­ment c’est très inté­res­sant parce que tu sais que si tu penses clas­sique, ça ne marchera pas, donc faut penser diffé­rent, c’est‐à‐dire comment je vais faire en sorte d’ar­river là ou je veux avec quels moyens, quelles solu­tions, et sur quoi je vais m’ap­puyer pour y arriver justement. »