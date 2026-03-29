Alors qu’il reste le dernier joueur français finaliste sur le Masters 1000 de Miami (autrefois Super 9) suite à la défaite d’Arthur Fils en demi‐finales de l’édition 2026, Sebastien Grosjean a évoqué son fabuleux parcours en 1999 où il avait notamment battu Gustavo Kuerten et Carlos Moya avant de s’incliner contre Krajicek en finale.
Également interrogé sur l’impressionnant retour d’Arthur Fils à la compétition après une année 2025 marquée par une fracture de fatigue au dos, l’ancien 4e joueur mondial, qui l’a entraîné de 2023 à 2025, s’est réjoui de la forme du jeune français tout en précisant que le juge de paix restera les tournois du Grand Chelem.
« Arthur, c’est différent. C’est quelqu’un qui a énormément confiance en lui donc il n’a pas de complexe. C’est une force, évidemment. J’ai le sentiment que le fait d’avoir été longtemps éloigné des courts lui donne encore plus d’envie aujourd’hui. On voit qu’il s’accroche, et il saisit les opportunités. Maintenant, il faut enchaîner avec de gros résultats en Grand Chelem, car c’est là où la différence se fait. Il peut très bien jouer partout, il l’a déjà fait et il va encore progresser surtout s’il continue à affronter régulièrement les meilleurs. Mais le plus important, ça va d’abord être la gestion de sa santé physique car quand on a été absent plusieurs mois, il y a un vrai travail à faire. Là, il a l’air de pouvoir bien enchaîner. On espère que ça va continuer et qu’il va aller le plus haut possible. Car c’est quelqu’un que j’apprécie, et avec qui je suis toujours en bons termes. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 19:30