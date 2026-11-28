Sebastien Grosjean reprend offi­ciel­le­ment du service en tant qu’entraîneur.

L’ancien 4e joueur mondial, absent du circuit depuis la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Arthur Fils en mars 2025, vient d’in­té­grer le staff d’un autre Français, Luca Van Assche.

Une nomi­na­tion supplé­men­taire dans un staff étoffé puisque Sebastien Villette, coach de l’ac­tuel 34e mondial depuis un an, reste en place en plus de deux prépa­ra­teurs physiques : Laurent Lafitte et Roberto Vavassori.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe à la sortie d’une séance d’en­traî­ne­ment avec son nouveau joueur au CNE, le vain­queur de Paris‐Bercy en 2001 a fait part de son enthou­siasme de colla­borer avec l’un des meilleurs joueurs de cette fin de saison 2026 : « Nouveau projet, nouveau chal­lenge, super inté­res­sant et passion­nant. Je suis vache­ment motivé, c’est un beau projet. J’ai pris des notes, regardé pas mal de vidéos, pas mal de stats, je l’ai vu jouer à la Défense, j’ai des choses en tête. On est sur la même longueur d’onde avec Seb (Villette). »

Un choix fort qui confirme les ambi­tions élevées de Luca pour la saison prochaine.