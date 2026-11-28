Sebastien Grosjean reprend officiellement du service en tant qu’entraîneur.
L’ancien 4e joueur mondial, absent du circuit depuis la fin de sa collaboration avec Arthur Fils en mars 2025, vient d’intégrer le staff d’un autre Français, Luca Van Assche.
Une nomination supplémentaire dans un staff étoffé puisque Sebastien Villette, coach de l’actuel 34e mondial depuis un an, reste en place en plus de deux préparateurs physiques : Laurent Lafitte et Roberto Vavassori.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe à la sortie d’une séance d’entraînement avec son nouveau joueur au CNE, le vainqueur de Paris‐Bercy en 2001 a fait part de son enthousiasme de collaborer avec l’un des meilleurs joueurs de cette fin de saison 2026 : « Nouveau projet, nouveau challenge, super intéressant et passionnant. Je suis vachement motivé, c’est un beau projet. J’ai pris des notes, regardé pas mal de vidéos, pas mal de stats, je l’ai vu jouer à la Défense, j’ai des choses en tête. On est sur la même longueur d’onde avec Seb (Villette). »
Un choix fort qui confirme les ambitions élevées de Luca pour la saison prochaine.
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 14:54