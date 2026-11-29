Quelques jours après l’annonce d’une procédure contre Arthur Rinderknech, accusé d’avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti‐dopage inopiné en juin dernier, le tennis français est un peu sous le choc alors que l’actuel 57e mondial risque jusqu’à 4 ans de suspension si ce refus est confirmé pour le tribunal indépendant en charge de l’affaire.
Interrogé à ce sujet sur le plateau de Bein Sport, Sebastien Grosjean a fait preuve de prudence sur les circonstances tout en expliquant que son compatriote n’est pas censé ignorer la loi.
« On ne connaît pas l’échange qu’il y a eu entre Arthur et l’agent. Est‐ce que le contrôleur lui a dit : ‘Si tu ne fais pas le contrôle, c’est un no‐show’ ? Sachant qu’un no‐show n’est pas du tout la même chose qu’un refus. Il y a plein d’éléments qu’on ne connaît pas. Mais en tout cas, il se doit de connaître le règlement, c’est une certitude, surtout après le cas Vondrousova l’année d’avant avec cette suspension de quatre ans. Et c’est vrai que si cela devait arriver, c’est quasiment une fin de carrière, malheureusement, pour Arthur, qui a 31 ans. Mais j’espère qu’il pourra bien se défendre. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 15:19