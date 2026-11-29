Quelques jours après l’an­nonce d’une procé­dure contre Arthur Rinderknech, accusé d’avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti‐dopage inopiné en juin dernier, le tennis fran­çais est un peu sous le choc alors que l’ac­tuel 57e mondial risque jusqu’à 4 ans de suspen­sion si ce refus est confirmé pour le tribunal indé­pen­dant en charge de l’affaire.

Interrogé à ce sujet sur le plateau de Bein Sport, Sebastien Grosjean a fait preuve de prudence sur les circons­tances tout en expli­quant que son compa­triote n’est pas censé ignorer la loi.

« On ne connaît pas l’échange qu’il y a eu entre Arthur et l’agent. Est‐ce que le contrô­leur lui a dit : ‘Si tu ne fais pas le contrôle, c’est un no‐show’ ? Sachant qu’un no‐show n’est pas du tout la même chose qu’un refus. Il y a plein d’élé­ments qu’on ne connaît pas. Mais en tout cas, il se doit de connaître le règle­ment, c’est une certi­tude, surtout après le cas Vondrousova l’année d’avant avec cette suspen­sion de quatre ans. Et c’est vrai que si cela devait arriver, c’est quasi­ment une fin de carrière, malheu­reu­se­ment, pour Arthur, qui a 31 ans. Mais j’es­père qu’il pourra bien se défendre. »