À l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Montpellier qui s’est tenu la semaine dernière, nos confrères de Tennis Legend ont eu la bonne idée de réaliser quelques inter­views « en voiture » avec certains joueurs fran­çais actuels ou retraités.

Après Lucas Pouille, qui s’est notam­ment exprimé sur le GOAT, le joueur le plus fou ou encore la joueuse la plus jolie du circuit, c’était au tour de Sebastien Grosjean, qui est aussi direc­teur du tournoi mont­pel­lié­rain, de répondre aux mêmes ques­tions avec néan­moins beau­coup plus de retenue que le Nordiste.

Et au sujet du GOAT, l’an­cien capi­taine de l’équipe de France Coupe Davis a refusé de tran­cher même s’il a posé une ques­tion intéressante.

« Aujourd’hui, Djokovic a le meilleur palmarès. Après, est‐ce que pour être le plus grand, il n’y a que le palmarès qui compte ? En tout cas, je pense que les trois (Federer, Nadal et Djokovic) se sont poussés vers le haut, tout simple­ment, et on a de la chance de pouvoir admirer leur carrière avec 20 ans au plus haut niveau. »