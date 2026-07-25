Il y a des victoires qui peuvent faire basculer une carrière.

Celle obtenue par le Français Luca Van Assche contre Andrey Rublev en quarts de finale de l’ATP 250 d’Estoril en fait peut‐être partie.

Son entraî­neur, Sébastien Villette, loin d’être rassasié, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe avant la demi‐finale de son joueur ce samedi face à Hugo Gaston qui verra, quoi qu’il arrive, un joueur fran­çais rallier la finale.

« Ce n’est pas excep­tionnel, mais c’est une belle victoire qui permet d’avancer dans le chemin entre­pris depuis quelques mois. Ça prouve que ça peut fonc­tionner contre les plus forts. Il en avait déjà conscience sur des bouts de match, des entraî­ne­ments. Là, aller au bout, ça le valide complè­te­ment. C’est un point sur lequel on travaille énor­mé­ment : la conti­nuité et gérer ces moments de frus­tra­tion. Ce n’est pas parce qu’on ne réussit pas tout, tout le temps, qu’on ne peut pas gagner les matches. Ça, c’est une évolu­tion impor­tante chez lui. Accepter que l’ad­ver­saire puisse très bien jouer, être hyper rigou­reux sur les inten­tions tactiques et rester dans le cadre défini. C’est un point sur lequel il avait tendance à s’échapper un peu, beau­coup même, par moments. »







