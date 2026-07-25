Il y a des victoires qui peuvent faire basculer une carrière.
Celle obtenue par le Français Luca Van Assche contre Andrey Rublev en quarts de finale de l’ATP 250 d’Estoril en fait peut‐être partie.
Son entraîneur, Sébastien Villette, loin d’être rassasié, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe avant la demi‐finale de son joueur ce samedi face à Hugo Gaston qui verra, quoi qu’il arrive, un joueur français rallier la finale.
« Ce n’est pas exceptionnel, mais c’est une belle victoire qui permet d’avancer dans le chemin entrepris depuis quelques mois. Ça prouve que ça peut fonctionner contre les plus forts. Il en avait déjà conscience sur des bouts de match, des entraînements. Là, aller au bout, ça le valide complètement. C’est un point sur lequel on travaille énormément : la continuité et gérer ces moments de frustration. Ce n’est pas parce qu’on ne réussit pas tout, tout le temps, qu’on ne peut pas gagner les matches. Ça, c’est une évolution importante chez lui. Accepter que l’adversaire puisse très bien jouer, être hyper rigoureux sur les intentions tactiques et rester dans le cadre défini. C’est un point sur lequel il avait tendance à s’échapper un peu, beaucoup même, par moments. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 14:04