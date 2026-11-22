Éloigné des courts depuis son sacre à Wimbledon, les jours passent et son lot de spécu­la­tions autour de Jannik Sinner se font de plus en plus insis­tantes. La dernière en date n’est pas réjouis­sante. Selon la Gazetta dello Sport, le numéro deux mondial était présent ce week‐end pour rencon­trer le chirur­gien finlan­dais Lasse Lempainen, spécia­lisé dans la chirurgie des membres infé­rieurs, avec une exper­tise parti­cu­lière dans les lésions musculo‐tendineuses.

Toujours selon le média Transalpin, le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem dispo­se­rait de trois options, s’il a effec­ti­ve­ment recours à une inter­ven­tion chirur­gi­cale. L’Italien pour­rait opter pour un nettoyage du ménisque, ce qui consiste à retirer les frag­ments de carti­lage abîmés ou instables et éliminer les tissus qui provoquent une irri­ta­tion mécanique.

La deuxième option serait une plastie en Z, soit la réali­sa­tion d’in­ci­sion en forme de Z, puis à déplacer deux frag­ments de tissus muscu­laires pour relâ­cher une struc­ture trop tendue. Cette inter­ven­tion pour­rait permettre de ne pas toucher au ménisque ou à l’os.

La dernière option et l’in­ter­ven­tion la plus lourde consis­te­rait en une opéra­tion directe sur l’os du genou, entraî­nant en consé­quence une période de récu­pé­ra­tion plus longue.

D’après les infor­ma­tions de José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break suivi par plus de 100 000 abonnés sur Twitter, le protégé de Magnus Norman pour­rait ne pas revenir sur le circuit avant avril 2027.

Según se rumorea en Italia, Sinner le da vueltas a pasar por quiró­fano y no volvería hasta, quizá, abril.



Los tres proce­di­mientos que tiene encima de la mesa, y sobre los que debe elegir son :



1️⃣ Limpiar el menisco externo y, quizá, extirpar la bursa

2️⃣ Cortar la plastia en… pic.twitter.com/TvOxPQwZxz — José Morón (@jmgmoron) November 22, 2026

« Selon certaines rumeurs en Italie, Sinner envi­sa­ge­rait de se faire opérer et ne revien­drait pas avant, peut‐être, le mois d’avril. Les trois options qui s’offrent à lui, et parmi lesquelles il doit choisir, sont les suivantes : Nettoyer le ménisque externe et, éven­tuel­le­ment, retirer la bourse séreuse. Pratiquer une plastie en Z pour soulager la tension. Opérer l’os du genou, qui pour­rait exercer une pres­sion sur la bande ilio‐tibiale. La troi­sième option serait la plus risquée et celle qui entraî­ne­rait la plus longue période d’arrêt ».

Les pers­pec­tives de revoir Sinner à l’Open d’Australie s’assombriraient…