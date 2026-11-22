Éloigné des courts depuis son sacre à Wimbledon, les jours passent et son lot de spéculations autour de Jannik Sinner se font de plus en plus insistantes. La dernière en date n’est pas réjouissante. Selon la Gazetta dello Sport, le numéro deux mondial était présent ce week‐end pour rencontrer le chirurgien finlandais Lasse Lempainen, spécialisé dans la chirurgie des membres inférieurs, avec une expertise particulière dans les lésions musculo‐tendineuses.
Toujours selon le média Transalpin, le quintuple champion en Grand Chelem disposerait de trois options, s’il a effectivement recours à une intervention chirurgicale. L’Italien pourrait opter pour un nettoyage du ménisque, ce qui consiste à retirer les fragments de cartilage abîmés ou instables et éliminer les tissus qui provoquent une irritation mécanique.
La deuxième option serait une plastie en Z, soit la réalisation d’incision en forme de Z, puis à déplacer deux fragments de tissus musculaires pour relâcher une structure trop tendue. Cette intervention pourrait permettre de ne pas toucher au ménisque ou à l’os.
La dernière option et l’intervention la plus lourde consisterait en une opération directe sur l’os du genou, entraînant en conséquence une période de récupération plus longue.
D’après les informations de José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break suivi par plus de 100 000 abonnés sur Twitter, le protégé de Magnus Norman pourrait ne pas revenir sur le circuit avant avril 2027.
« Selon certaines rumeurs en Italie, Sinner envisagerait de se faire opérer et ne reviendrait pas avant, peut‐être, le mois d’avril. Les trois options qui s’offrent à lui, et parmi lesquelles il doit choisir, sont les suivantes : Nettoyer le ménisque externe et, éventuellement, retirer la bourse séreuse. Pratiquer une plastie en Z pour soulager la tension. Opérer l’os du genou, qui pourrait exercer une pression sur la bande ilio‐tibiale. La troisième option serait la plus risquée et celle qui entraînerait la plus longue période d’arrêt ».
Les perspectives de revoir Sinner à l’Open d’Australie s’assombriraient…
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 11:28