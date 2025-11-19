AccueilATPSelon Patrick Mouratoglou, seuls deux joueurs sont capables d'imiter Federer concernant le...
Selon Patrick Mouratoglou, seuls deux joueurs sont capables d’imiter Federer concer­nant le fameux « SABR »

Patrick est un passionné, il est revenu sur le fameux « sabre » exécuté à un moment de sa carrière par le Suisse. Pour « The Coach », il n’y a que deux joueurs du circuit capables de le faire.

« En fait, c’est proba­ble­ment l’un des coups les plus diffi­ciles qui soient, car vous êtes juste derrière la ligne de service et vous devez effec­tuer une demi‐volée sur un service adverse puis vous préci­piter au filet. Il faut être extrê­me­ment rapide à réagir. Imaginez un service où vous êtes juste derrière la ligne de service et où vous devez effec­tuer une demi‐volée. » Bien sûr, on ne le fait pas sur la première balle, on le fait sur la deuxième. Je veux dire, peu de joueurs en seraient capables. Probablement Novak, proba­ble­ment Alcaraz aussi. »

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 10:40

