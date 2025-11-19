Patrick est un passionné, il est revenu sur le fameux « sabre » exécuté à un moment de sa carrière par le Suisse. Pour « The Coach », il n’y a que deux joueurs du circuit capables de le faire.
« En fait, c’est probablement l’un des coups les plus difficiles qui soient, car vous êtes juste derrière la ligne de service et vous devez effectuer une demi‐volée sur un service adverse puis vous précipiter au filet. Il faut être extrêmement rapide à réagir. Imaginez un service où vous êtes juste derrière la ligne de service et où vous devez effectuer une demi‐volée. » Bien sûr, on ne le fait pas sur la première balle, on le fait sur la deuxième. Je veux dire, peu de joueurs en seraient capables. Probablement Novak, probablement Alcaraz aussi. »
