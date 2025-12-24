Une semaine après l’annonce de la fin de sa collaboration avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a décidé de prendre la parole dans une interview pour Marca où il fait passer quelques messages fort. Extrait.
« Tout semblait bien se passer. Il est vrai qu’à la fin d’une année, il faut revoir certaines choses au niveau des contrats. Et comme dans tout nouveau contrat, en vue de l’année suivante, il y avait certaines choses sur lesquelles nous n’étions pas d’accord. Comme dans tous les contrats, les uns tirent d’un côté et les autres de l’autre. L’entourage de Carlos pense à ce qui est le mieux pour lui et moi, de mon côté, je pense à ce qui est le mieux pour moi. Il y a eu certains points sur lesquels les deux parties n’étaient pas d’accord. Il aurait peut‐être été possible de les régler si nous nous étions assis pour discuter, mais finalement, nous ne l’avons pas fait et nous avons décidé de ne pas continuer. C’est vraiment ce qui s’est passé. Il y a des points sur lesquels je ne vais pas entrer dans les détails, mais sur lesquels nous n’avons pas été d’accord et qui ont finalement conduit à notre séparation. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 08:24