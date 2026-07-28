Après son élimi­na­tion en quart de finale contre Novak Djokovic à Wimbledon, Félix Auger Aliassime a surpris tout son monde en annon­çant la fin de son aven­ture avec Frédéric Fontang. Une colla­bo­ra­tion longue de dix ans entre le quatrième joueur mondial et l’en­traî­neur français.

Seulement deux semaines auront suffi pour que l’homme de 56 ans trouve un nouveau point de chute. Auprès de Jiri Lehecka, Fontang entame un nouveau chapitre de sa carrière. Tout comme le Canadien, le 12e joueur mondial entame un nouveau cycle, après sa sépa­ra­tion avec son coach de toujours Michal Navratil, dans la foulée de Roland‐Garros.

Le nouveau duo entame son histoire à l’ATP 250 de Los Cabos (du 27 juillet au 2 août). Sur son compte Instagram, le Tchèque a offi­cia­lisé la nouvelle.

« Nous sommes arrivés à Los Cabos, où de nouveaux défis nous attendent. Bienvenue dans l’équipe, Frédéric ! C’est parti ! »