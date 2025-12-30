AccueilATPSéparé de Vallverdu, Dimitrov dévoile le nom de son nouvel entraîneur, bien...
Séparé de Vallverdu, Dimitrov dévoile le nom de son nouvel entraî­neur, bien connu du circuit : « Nous avons signé un nouvel accord. C’est quel­qu’un qui m’ap­porte de la clarté »

Quelques jours après avoir annoncé la fin d’une colla­bo­ra­tion longue de huit ans avec son coach, Daniel Vallverdu, Grigor Dimitrov a rapi­de­ment trouvé chaus­sure à son pied. 

Le Bulgare a en effet décidé de recruter comme nouvel entraî­neur l’an­cien 19e mondial, Xavier Malisse, qui a égale­ment travaillé avec Sebastian Korda et Alexei Popyrin.

« Xavier sera à mes côtés. Nous avons signé un nouvel accord. C’est quel­qu’un qui m’ap­porte de la clarté. D’un point de vue physique, j’ai fait une recons­truc­tion complète. Oui, ce sont tous des chan­ge­ments assez impor­tants. L’année dernière, j’ai très bien commencé la saison, j’es­père donc faire de même en 2026. »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 16:45

