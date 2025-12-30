Quelques jours après avoir annoncé la fin d’une collaboration longue de huit ans avec son coach, Daniel Vallverdu, Grigor Dimitrov a rapidement trouvé chaussure à son pied.
Le Bulgare a en effet décidé de recruter comme nouvel entraîneur l’ancien 19e mondial, Xavier Malisse, qui a également travaillé avec Sebastian Korda et Alexei Popyrin.
« Xavier sera à mes côtés. Nous avons signé un nouvel accord. C’est quelqu’un qui m’apporte de la clarté. D’un point de vue physique, j’ai fait une reconstruction complète. Oui, ce sont tous des changements assez importants. L’année dernière, j’ai très bien commencé la saison, j’espère donc faire de même en 2026. »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 16:45