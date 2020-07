Lors d’un entretien accordé à Sky Sport24, Andrea Seppi qui est un joueur très expérimenté a bien voulu parler de la suite de sa carrière. Agé de 36 ans, il a vu le circuit évolué.

Sur la situation actuelle, il a un avis assez tranché : « Le tennis est l’un des sports les plus sûrs, les voyages sont le problème. La « bulle » pour jouer à l’US Open ? Cela peut fonctionner. »

Mais, au final, c’est sur Roger Federer que son analyse est la plus intéressante. L’Italien l’a joué 15 fois et ne l’a battu qu’une seule fois. C’était en Australie en 2015. Pour le Transalpin, le Suisse a encore de beaux jours devant lui : « Je pense qu’il a toujours une grande envie de jouer. Si le corps tient, il peut jouer même à 50 ans. De plus, j’ai lu qu’il n’avait pas vraiment envie de stopper sa carrière. Je pense que c’est bien pour le tennis de voir quelqu’un comme lui qui veut jouer aussi longtemps et qu’il peut finalement le faire. J’espère pouvoir l’imiter. »