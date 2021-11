Ce samedi, Djokovic a terminé sa saison sur le Tour même s’il devrait parti­ciper à la Coupe Davis à partir du 25 novembre prochain.

Le Serbe a donc perdu sept fois en 2021 pour 51 victoires. Deux fois contre Alexander Zverev, et une fois contre Daniil Medvedev, Pablo Carreno Busta, Dan Evans, Aslan Karatsev, et Rafael Nadal.

Si l’on met entre paren­thèses l’année 2020 à cause du Covid‐19, Djokovic a rare­ment passé la barre des 10 défaites par an. Depuis 2011, cela est arrivé trois fois en 2012, 2018 et 2019. Le record de Nole est d’ailleurs de six défaites en une année et il l’a même fait deux fois, en 2015 et 2011.

Cette année, à titre de compa­raison, Daniil Medvedev a pour l’ins­tant concédé 12 revers !