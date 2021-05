En marge de sa victoire au 1er tour du tournoi de Palerme, la grande Serena s’est exprimé au sujet de Roger Federer. Pour l’Américaine, le Suisse a changé la façon de jouer au tennis : « C »est incroyable de voir comment il a changé le jeu. Voir les joueurs bouger comme lui est agréable, il a changé la façon de jouer pour tout le monde et c’est quelque chose dont le sport a besoin. C’est un génie. Il suffit de le regarder et il est impos­sible de ne pas appré­cier son jeu, celui qui dit qu’il n’aime pas le tennis Federer n’existe pas »