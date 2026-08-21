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Serena Williams réagit au retour d’Alcaraz pour l’US Open, après quatre mois d’absence

Par
Jean Muller
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Il s’agis­sait de l’in­for­ma­tion incon­tour­nable de ce jeudi sur la planète tennis, Carlos Alcaraz est de retour sur les courts pour l’US Open. Une excel­lente nouvelle pour les fans, orphe­lins du numéro deux mondial depuis avril dernier, gêné par une bles­sure au poignet. 

Les joueurs et joueuses se frottent égale­ment les mains de ce retour, à commencé par Serena Williams. Sous la publi­ca­tion Instagram du septuple cham­pion en Grand Chelem, l’an­cienne numéro un mondiale n’a pu cacher sa joie de revoir l’Espagnol sur les courts, en glis­sant un petit commentaire.

« Ohhhhh, ok. Ça me fait plaisir de voir ça ».

Publié le vendredi 21 août 2026 à 11:19

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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