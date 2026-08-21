Il s’agissait de l’information incontournable de ce jeudi sur la planète tennis, Carlos Alcaraz est de retour sur les courts pour l’US Open. Une excellente nouvelle pour les fans, orphelins du numéro deux mondial depuis avril dernier, gêné par une blessure au poignet.
Les joueurs et joueuses se frottent également les mains de ce retour, à commencé par Serena Williams. Sous la publication Instagram du septuple champion en Grand Chelem, l’ancienne numéro un mondiale n’a pu cacher sa joie de revoir l’Espagnol sur les courts, en glissant un petit commentaire.
« Ohhhhh, ok. Ça me fait plaisir de voir ça ».
Publié le vendredi 21 août 2026 à 11:19