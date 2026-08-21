Il s’agis­sait de l’in­for­ma­tion incon­tour­nable de ce jeudi sur la planète tennis, Carlos Alcaraz est de retour sur les courts pour l’US Open. Une excel­lente nouvelle pour les fans, orphe­lins du numéro deux mondial depuis avril dernier, gêné par une bles­sure au poignet.

Les joueurs et joueuses se frottent égale­ment les mains de ce retour, à commencé par Serena Williams. Sous la publi­ca­tion Instagram du septuple cham­pion en Grand Chelem, l’an­cienne numéro un mondiale n’a pu cacher sa joie de revoir l’Espagnol sur les courts, en glis­sant un petit commentaire.

« Ohhhhh, ok. Ça me fait plaisir de voir ça ».