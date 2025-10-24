AccueilATPSerena Williams : "Si Alcaraz peut atteindre le record de Djokovic en...
Serena Williams : « Si Alcaraz peut atteindre le record de Djokovic en Grand Chelem ? Quand Federer a commencé, personne ne pensait qu’il pour­rait dépasser Sampras, et il l’a fait. Puis Nadal et Novak ont fait de même. Donc bien sûr que c’est possible »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

189

Lors d’une inter­view accordée à ABC, Serena Williams a évoqué la possi­bi­lité que Carlos Alcaraz devienne un jour le joueur le plus titré de tous les temps en Grand Chelem. 

« Peut‐il égaler ou dépasser le record de Djokovic de 24 Grands Chelems ? À ce stade, tout est possible. Quand Federer a commencé, personne ne pensait qu’il pour­rait dépasser Sampras, et il l’a fait. Puis Rafa a fait de même, et ensuite Djokovic. Carlos est très jeune, il a de grands rivaux, mais bien sûr que c’est possible. Les records sont faits pour être battus », a déclaré l’Américaine. 

Pour rappel, l’Espagnol cumule déjà six trophées majeurs à seule­ment 22 ans. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 08:09

