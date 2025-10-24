Lors d’une interview accordée à ABC, Serena Williams a évoqué la possibilité que Carlos Alcaraz devienne un jour le joueur le plus titré de tous les temps en Grand Chelem.
« Peut‐il égaler ou dépasser le record de Djokovic de 24 Grands Chelems ? À ce stade, tout est possible. Quand Federer a commencé, personne ne pensait qu’il pourrait dépasser Sampras, et il l’a fait. Puis Rafa a fait de même, et ensuite Djokovic. Carlos est très jeune, il a de grands rivaux, mais bien sûr que c’est possible. Les records sont faits pour être battus », a déclaré l’Américaine.
Pour rappel, l’Espagnol cumule déjà six trophées majeurs à seulement 22 ans.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 08:09