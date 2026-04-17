Alors qu’il a quitté le circuit depuis sa colla­bo­ra­tion avec Arthur Fils, Sergi avait aussi entrainé aupa­ra­vant Alexander Zverev. Interrogé par PuntodeBreak, l’Espagnol a donc défendu la posi­tion de son ex‐joueur en expli­quant aussi qu’il ne faut pas oublier ce qui a pu faire basculer la carrière de l’Allemand.

« Alexander Zverev me vient toujours à l’es­prit. C’est le seul qui a toujours travaillé dur, qui a l’am­bi­tion de remporter un Grand Chelem. Il a disputé trois finales, mais il lui manque toujours ce petit plus pour aller jusqu’au bout. Il n’a pas eu de chance non plus ; il s’est blessé lors de cette fantas­tique demi‐finale de Roland‐Garros contre Nadal. Pour moi, il est toujours tout près du but, je suis convaincu qu’un jour, il réus­sira à tout mettre en place pour remporter le plus grand trophée. »