Alors qu’il a quitté le circuit depuis sa collaboration avec Arthur Fils, Sergi avait aussi entrainé auparavant Alexander Zverev. Interrogé par PuntodeBreak, l’Espagnol a don défendu la position de son ex‐joueur en expliquant aussi qu’il ne faut pas oublier ce qui a pu faire basculer la carrière de l’Allemand.
« Alexander Zverev me vient toujours à l’esprit. C’est le seul qui a toujours travaillé dur, qui a l’ambition de remporter un Grand Chelem. Il a disputé trois finales, mais il lui manque toujours ce petit plus pour aller jusqu’au bout. Il n’a pas eu de chance non plus ; il s’est blessé lors de cette fantastique demi‐finale de Roland‐Garros contre Nadal. Pour moi, il est toujours tout près du but, je suis convaincu qu’un jour, il réussira à tout mettre en place pour remporter le plus grand trophée »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 09:08