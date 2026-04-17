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Sergi Bruguera défend Zverev : « Si l’on analyse sa carrière, on ne peut pas dire qu’il a eu de la chance »

Par
Laurent Trupiano
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Alors qu’il a quitté le circuit depuis sa colla­bo­ra­tion avec Arthur Fils, Sergi avait aussi entrainé aupa­ra­vant Alexander Zverev. Interrogé par PuntodeBreak, l’Espagnol a don défendu la posi­tion de son ex‐joueur en expli­quant aussi qu’il ne faut pas oublier ce qui a pu faire basculer la carrière de l’Allemand.

« Alexander Zverev me vient toujours à l’es­prit. C’est le seul qui a toujours travaillé dur, qui a l’am­bi­tion de remporter un Grand Chelem. Il a disputé trois finales, mais il lui manque toujours ce petit plus pour aller jusqu’au bout. Il n’a pas eu de chance non plus ; il s’est blessé lors de cette fantas­tique demi‐finale de Roland‐Garros contre Nadal. Pour moi, il est toujours tout près du but, je suis convaincu qu’un jour, il réus­sira à tout mettre en place pour remporter le plus grand trophée »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 09:08

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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