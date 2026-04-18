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Sergi Bruguera : « Il n’y a plus aucun joueur du calibre de Wawrinka, Murray ou Del Potro. Alcaraz et Sinner sont bien au‐dessus des autres »

Par
Thomas S
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Ancien entraî­neur de Richard Gasquet, Alexander Zverev et plus récem­ment d’Arthur Fils, Sergi Bruguera, ex‐3e mondial et double lauréat de Roland‐Garros, s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de Puntodebreak sur l’ac­tua­lité du circuit masculin.

Forcément inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le tech­ni­cien espa­gnol a regretté l’ab­sence de joueurs capables de concur­rencer les deux meilleurs joueurs du monde. 

« À l’époque où Nadal, Federer et Djokovic étaient déjà là, ce qui était déjà hors du commun, je pensais qu’en­suite, il y aurait beau­coup plus d’éga­lité, avec de nombreux joueurs capables de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Cela fait main­te­nant deux ans que Sinner et Alcaraz remportent tout, ils sont bien au‐dessus des autres, et il nous manque deux ou trois joueurs dans cette deuxième ligne capables de leur tenir tête. Un Wawrinka, un Murray, un Del Potro… c’étaient des joueurs qui pouvaient remporter un tournoi du Grand Chelem, mais aujourd’hui, il n’y en a plus aucun de ce calibre. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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