Ancien entraî­neur de Richard Gasquet, Alexander Zverev et plus récem­ment d’Arthur Fils, Sergi Bruguera, ex‐3e mondial et double lauréat de Roland‐Garros, s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de Puntodebreak sur l’ac­tua­lité du circuit masculin.

Forcément inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le tech­ni­cien espa­gnol a regretté l’ab­sence de joueurs capables de concur­rencer les deux meilleurs joueurs du monde.

« À l’époque où Nadal, Federer et Djokovic étaient déjà là, ce qui était déjà hors du commun, je pensais qu’en­suite, il y aurait beau­coup plus d’éga­lité, avec de nombreux joueurs capables de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Cela fait main­te­nant deux ans que Sinner et Alcaraz remportent tout, ils sont bien au‐dessus des autres, et il nous manque deux ou trois joueurs dans cette deuxième ligne capables de leur tenir tête. Un Wawrinka, un Murray, un Del Potro… c’étaient des joueurs qui pouvaient remporter un tournoi du Grand Chelem, mais aujourd’hui, il n’y en a plus aucun de ce calibre. »