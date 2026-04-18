Ancien entraîneur de Richard Gasquet, Alexander Zverev et plus récemment d’Arthur Fils, Sergi Bruguera, ex‐3e mondial et double lauréat de Roland‐Garros, s’est longuement exprimé chez nos confrères de Puntodebreak sur l’actualité du circuit masculin.
Forcément interrogé sur l’actuelle domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le technicien espagnol a regretté l’absence de joueurs capables de concurrencer les deux meilleurs joueurs du monde.
« À l’époque où Nadal, Federer et Djokovic étaient déjà là, ce qui était déjà hors du commun, je pensais qu’ensuite, il y aurait beaucoup plus d’égalité, avec de nombreux joueurs capables de remporter des tournois du Grand Chelem. Cela fait maintenant deux ans que Sinner et Alcaraz remportent tout, ils sont bien au‐dessus des autres, et il nous manque deux ou trois joueurs dans cette deuxième ligne capables de leur tenir tête. Un Wawrinka, un Murray, un Del Potro… c’étaient des joueurs qui pouvaient remporter un tournoi du Grand Chelem, mais aujourd’hui, il n’y en a plus aucun de ce calibre. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 14:14