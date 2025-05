Le père de Daniil a récem­ment expliqué le rôle joué par Roger Federer mais aussi Novak Djokovic dans la carrière de son fils. Ces propos ont été recueillis par un compte Twitter centré sur la carrière de Medvedev.

Dad of Daniil Medvedev : "I used to cheer for Federer. I liked how he played & his logic of tennis. Later, I started liking Djokovic. Novak has to do with progress of Daniil. He helped him. I perso­nally thanked him for that. After trai­ning with Novak, Daniil made huge progress".