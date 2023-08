Ancien forma­teur et entraî­neur de Novak Djokovic, Nikola Pilic a récem­ment accordé une inter­view au site serbe Kurir suite à l’in­croyable victoire de son ancien poulain en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Carlos Alcaraz.

Et après avoir évoqué le plus grand désir de Djokovic et les deux records les plus impor­tants de ce sport, l’an­cien capi­taine des sélec­tions alle­mandes, croates et serbes de Coupe Davis a cette fois taclé les éter­nels détrac­teurs de ‘Nole’ qui pensaient qu’il ne serait pas à la hauteur du numéro 1 mondial avant leur rencontre folle dans l’Ohio.

« Ce sont des gens qui ne connaissent pas le tennis ! Il y a ceux qui parlent de tennis et ne le connaissent pas du tout. Novak a déjà prouvé à tout le monde qu’il est le meilleur, et seules les personnes qui ne connaissent rien au tennis peuvent l’écarter avant le match. »