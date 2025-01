Cette semaine, Eurosport a sorti une nouvelle statis­tique assez hallu­ci­nante concer­nant Novak Djokovic.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a aucun bilan négatif face à l’en­semble des joueurs du Top 25 actuel. Il mène même dans ses face‐à‐face avec 23 joueurs sur 25.

Seuls Jannik Sinner (4 victoires partout) et Felix Auger‐Aliassime (1−1) résiste encore face à la légende serbe.

Novak Djokovic is the only player who does not have a losing head‐to‐head record against ANY of the top 25 ranked players ! 🤯 pic.twitter.com/muHaTCbQcs