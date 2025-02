Nouvel entrai­neur de l’es­poir suisse, Henry Bernet, l’an­cien coach de Federer sera dans sa box cette semaine pour le premier tournoi pro de son nouveau joueur. Severin, inter­rogé par Watson, a donc évoqué cette nouvelle aventure.

« Je sais que les gens aiment ces paral­lèles et, bien sûr, je recon­nais qu’ils ne se sont pas tirés les cheveux non plus. Il y a quelques simi­li­tudes évidentes entre les deux, mais la réalité est qu’Henry ne deviendra jamais le même joueur que Roger. Il n’a que 18 ans, il doit encore trouver son iden­tité en tant que joueur et en tant que personne. En ce moment, même lui ne sait pas quel type de joueur il est et quel joueur il peut devenir » déclare l’en­traî­neur de Berne.