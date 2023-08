Réputé pour ne pas faire dans la dentelle lors de ses inter­views et diffé­rentes prises de posi­tion, le quoti­dien suisse‐allemand Blick a confirmé cette tendance lors d’un récent entre­tien avec Severin Lüthi, capi­taine de l’équipe suisse de Coupe Davis et ancien entraî­neur de Roger Federer avec qui il est toujours très proche.

Cuisiné par le jour­na­liste sur les raisons de son refus d’en­traîner d’autres joueurs après avoir pour­tant reçu plusieurs offres, Lüthi, après avoir expliqué ses condi­tions – « le joueur doit être un bon gars, il doit juste corres­pondre à une personne. De plus, il doit être affamé et dési­reux d’ap­prendre – il doit être capable d’écouter. Et il faut que ce soit juste finan­ciè­re­ment aussi » – a été un peu mis au pied du mur.

Question du jour­na­liste : « Cependant, plus tôt dans l’année, vous avez déclaré à la Tribune de Genève que vous n’étiez pas inté­ressé par le fait de gagner beau­coup d’argent. Question provo­ca­trice : En tant qu’en­traî­neur de Federer de longue date, n’êtes‐vous pas à l’abris ? »

Severin Lüthi : (Sourires) « Non, ce n’est pas comme si je pouvais m’as­seoir et ne rien faire pour le reste de ma vie. »