Interrogé par nos confrères italiens de Quindici Zero sur l’af­faire Jannik Sinner et sa suspen­sion de trois mois suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Severin Luthi, ancien coach de Roger Federer et actuel capi­taine de l’équipe Suisse de Coupe Davis, a apporté son soutien à l’ac­tuel numéro 1 mondial.

SEVERIN LÜTHI STA CON JANNIK SINNER 🤝



In un’in­ter­vista rilas­ciata al ‘Corriere del Ticino’, l’ex alle­na­tore di Roger Federer si è espresso sulla vicenda che ha coin­volto il n°1 al mondo.



« Il caso di Sinner è vera­mente lontano da un caso di doping. Ammiro come Jannik abbia… pic.twitter.com/jYzYlt2Rw8 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 4, 2025

« L’affaire Jannik Sinner est loin d’être un cas de dopage. J’admire la façon dont Jannik a géré une situa­tion aussi diffi­cile : il a prouvé une fois de plus qu’il est un véri­table numéro 1 et je le respecte pour cela », a déclaré Luthi avant de revenir sur les propos de Novak Djokovic concer­nant le manque de trans­pa­rence des instances.

« Je pense que Novak Djokovic a en partie raison lors­qu’il dit que le vrai problème réside dans le système et le manque de régle­men­ta­tion claire, mais je préfère ne pas m’at­tarder sur un sujet aussi diffi­cile et délicat. »