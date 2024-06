Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis Legend sur la victoire de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros et l’ob­ten­tion de son troi­sième titre du Grand Chelem à seule­ment 21 ans, Severin Luthi, ancien coach et conseillé de Roger Federer, s’est montré à la fois impres­sionné par la palmarès du prodige espa­gnol et prudent concer­nant son avenir.

« Je ne le connais pas très bien, mais nous nous sommes entraînés avec lui une fois avec Roger (Federer) à Wimbledon quand il était encore junior, et je me souviens que Ferrero nous avait dit qu’il était mons­trueux. Et après tu te dis, ‘ouais, ça va’. Il était déjà très bon, mais le fait qu’il ait déjà une aussi belle carrière est incroyable. Je suis très prudent avec les pronos­tics parce que je suis le mec qui pensait qu’a­près Pete Sampras, il serait impos­sible de remporter 14 Grands Chelems, et main­te­nant nous avons trois joueurs qui en ont gagné 20 ou plus. Il faut aussi avoir un peu de chance, de réus­site et cela dépend aussi des autres joueurs. »