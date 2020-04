Lors d’un Instagram live, Severin Lüthi, coach de Roger Federer, a livré quelques anecdotes concernant son ami de toujours. Il a également rassuré les fans sur l’état de forme et sur la rééducation que Roger menait chez lui en Suisse, rééducation finalement favorisée par ce confinement : « J’ai régulièrement Roger au téléphone pour communiquer et échanger car c’est important pendant cette période. Tout se passe bien, il suit le protocole et il a pu commencé le fitness sans connaître de difficultés. Il y a eu deux semaines où ses progrès étaient moins rapides, c’était un peu délicat, mais maintenant tout a repris un bon rythme, le point positif c’est aussi que nous ne sommes pas pressés par le temps. »