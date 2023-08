L’ancien entraî­neur de Federer s’est exprimé pour Sportskeeda au sujet de son compa­triote : Stan Wawrinka. Le Suisse aux 3 titres du Grand Chelem a récem­ment livré une perfor­mance plus qu’honorable au tournoi d’Umag en attei­gnant la finale. Même s’il a laissé passer l’occasion de remporter un nouveau titre, cette pres­ta­tion permet à Wawrinka de revenir dans le top 50. À croire que l’âge sourit au Suisse, c’est en tout cas ce que Luthi laisse penser :

« Même pendant le temps où Roger jouait encore, on m’a demandé encore et encore si j’étais surpris par ses succès. Maintenant, c’est exac­te­ment la même chose avec Stan : je suis prêt pour la surprise parce que je sais combien de travail il y met. S’il reste en bonne santé, je crois vrai­ment qu’il peut gagner un autre titre, mais un autre titre du Grand Chelem, cela me semble diffi­cile mais il a montré plusieurs fois ce dont il était capable. Stan est comme un moteur diesel. Plus il court long­temps, mieux il s’amé­liore. J’espère le meilleur pour lui – et qu’il pourra conti­nuer à le faire le plus long­temps possible »